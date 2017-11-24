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İki yeni KHK geliyor

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Bakanlar Kurulu'nda, 2 yeni KHK ele alındı

24 Kasım 2017 08:12

25 Ağustos’ta yayımlanan son kararnamenin ardından, hükümet OHAL kapsamında iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkartmaya hazırlanıyor. İlk kararnamede ihraç ve iadeleri, kapatılacak veya açılacak, dernek vakıf gibi kuruluşları kapsayacak. İkinci KHK'da ise bakanlıkların talepleri doğrultusunda gündeme gelen düzenlemeler yer alacak.

15 Temmuz’un ardından ilan edilen OHAL kapsamında 23 Temmuz 2016’da ilk KHK çıkmıştı. Bugüne kadar 27 KHK yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sonrası Resmi Gazete’de yayımlanan KHK’ların sonuncusu, 25 Ağustos 2017’de yayımlanmıştı.

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Bakanlar Kurulu’nda, 2 yeni KHK ele alındı. Bu KHK’lardan biri, kamu personeline ilişkin ihraçları ve iadeleri, rütbesi alınan personeli, kapatılacak veya yeniden faaliyete geçecek dernek, vakıf gibi kuruluşları kapsayacak.

Bakanlıkların talepleri

Diğer KHK, bakanlıkların taleplerini karşılayacak şekilde düzenlenecek. Bu KHK’da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm ile ilgili maddeleri yer alacak. Arsa payı düzeltme davaları, yeniden açılan miras davaları, mülkün bir bölümünün yurtdışında bir kişiye satılması gibi nedenlerle kentsel dönüşüm istenen hızda ilerlemiyor. Hükümet, bu sorunu çözecek şekilde KHK’da düzenleme yapacak ve kentsel dönüşümü hızlandıracak. Bir başka düzenleme de muvazzaf subay, astsubay ve polislerin şehit olmaları halinde birinci derece yakınlarının askerlikten muaf olmalarını içerecek.

Mevcut düzenlemede sadece yükümlülerin şehit olması durumunda birinci derece yakınlarına askerlik muafiyeti hakkı tanınıyordu. Düzenleme ile uzman çavuşların beylik silahı edinmeleri de kolaylaştırılacak.

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