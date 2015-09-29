İki yeni gazete mi geliyor?

Hakan Albayrak'ın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Diriliş Postası, önümüzdeki aylarda "Karar" ve "Yeni Yüzyıl" adlı iki gazetenin yayın hayatına başlayacağını yazdı. Haberde, Karar'ın Star Medya Grubu eski İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karaalioğlu, Yeni Yüzyıl'ın ise Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve işadamı Mansur Topçuoğlu tarafından kurulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen iş adamı Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Star Medya Grubu'ndaki icra kuruluğu başkanlığı görevine son verilmesinin ardından Mustafa Karaalioğlu, www.karar.com'u kurmuştu. Diriliş Postası, Karar'ın önümüzdeki aylarda basılı olarak yayın hayatına başlayacağını yazdı.

Haberde Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mansur Topçuoğlu'nun sahibi olduğu, "Yeni Yüzyıl" adında bir gazetenin daha yayın hayatına başlayacağı belirtildi.

Diriliş Postası gazetesinin internet sitesindeki "Lafı Uzatmadan" bölümünde yer alan iddia şöyle:

Önümüzdeki aylarda bizim camiada nasipse iki yeni gazete çıkacak. İşadamı Mansur Topçuoğlu’nun Yeni Yüzyıl’ı, Mustafa Karaalioğlu ve arkadaşlarının Karar’ı. İkisine de şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Refiklerimiz çoğalsın, hayırda yarışalım inşallah.