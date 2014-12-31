İki yaşındaki çocuk yanlışlıkla annesini öldürdü

ABD’nin Idaho eyaletindeki olay bir süpermarkette yaşandı. İki yaşındaki çocuğun ateşlediği silah, öldürdüğü annesine aitti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletinde, bir süpermarkette iki yaşındaki oğlu tarafından kazayla vurulan kadın öldü.

Alışveriş arabasında oturan çocuğun, mermi yüklü silahı annesinin çantasından aldığı belirtildi.

Veronika Ruthledge isimli 29 yaşındaki kadının olay yerinde öldüğü kaydedildi.

Polis yetkilileri, mağazaya çocuklarıyla gelen kadının silahının ruhsatlı olduğunu söyledi.