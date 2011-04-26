İki yaşındaki bebek annesini vurdu

T24 - ABD’de 2 yaşındaki bir bebek ortada başıboş duran silahı oyuncak zannedip tetiğe basınca annesini öldürdü.



ABD’nin Florida eyaletinde Troy Bailey adlı çocuk hemşirelik yapan annesi Julia Bennett’i (33) babasının Glock marka 9 milimetrelik ruhsatlı silahıyla vurdu. Babasının da adı Troy Bailey olan bebek, babasının kendilerini ziyarete geldiği gün silahının emniyetini açık bir şekilde kendisinin ulaşabileceği yere bırakınca, babanın gözleri önünde annesini öldürdü. Polis bebeğin babasını şüpheli olmadığı gerekçesiyle serbest bıraktı.





Bebeğin eli incelendi



Görgü tanıklarından komşu Naomi Williams, polisin olaydan korkuya kapılıp ağlayan bebeğe çok kötü davrandığını belirtti. Williams, çocuğun ağlamaması için ağzının kapatıldığını ve sert bir şekilde ellerinde barut olup olmadığına bakıldığını söyledi. Williams katilin baba olmadığını söylese de o yaşta bir çocuğun tetiği çekmesinin imkansız olduğunu öne sürdü. Çocuk sosyal servis tarafından koruma altına alındı. Bebek soruşturma boyunca annenin ailesinde kalacak.