İki yaşında üç dil konuşuyor

Kanada'da yaşayan 2 yaşındaki Anthony Popa Urria, Üstün Zekalılar Topluluğu'nun (Mensa) en küçük üyelerinden biri oldu. Anthony şimdiden 3 dil konuşabiliyor.

Alfabeyi tersten ezbere okuyabilen, bine kadar sayabilen ve Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin isimlerini bilen 2 yaşındaki Anthony Popa Urria, Üstün Zekalılar Topluluğu'nun (Mensa) en küçük üyelerinden biri oldu. Urria'nın IQ seviyesinin 154 olduğu sanılıyor.

İngilizce, İspanyolca ve Romence konuşabilen Urria, bu yıl Mensa'ya katılan ikinci 2 yaşındaki çocuk oldu.

Mart ayında Amerikalı Emmelyn Roettger, üçüncü doğumgününden bir ay önce topluluğa katılmıştı.

Washington'da yaşayan Roettger'in IQ seviyesi ise 135.

Normal zeka katsayısı, 90-110. 140 ve üzeri zeka katsayısına sahip dahiler ise dünya nüfusunun sadece yüzde 2'sini oluşturuyor.

İngiltere'de 1946 yılında Roland Berril ve Lance Ware tarafından kurulan Mesa, IQ seviyesi yüzde 2'lik dilime girenleri üyeliğe kabul ediyor. Mensa'nın 100 ülkede 100 binden fazla üyesi var.