İki uzatma sonunda kazanan Rockets

NBA'de Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Houston Rockets, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı iki uzatma sonunda 148-142 yendi.
5 maç sonra galibiyetle tanışan Rockets'ta Rockets'ta James Harden 40 sayı 11 asist, Chris Paul 28 sayı 10 asist 6 ribauntla double-double'a imza attı. Trevor Ariza ise 26 sayı kaydetti.
Art arda 6. mağlubiyetini yaşayan Lakers'ta Julius Randle 29 sayı 15 ribaunt 6 asist, Josh Hart 26 sayı 6 ribaunt, Tyler Ennis 20 sayı 11 asist ve Kyle Kuzma 23 sayı 5 ribauntla mücadele etti.