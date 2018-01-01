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Spor

İki uzatma sonunda kazanan Rockets

İki kere uzatmaya giden maçta Los Angeles Lakers'ı deviren Houston Rockets 5 maç sonra galibiyete ulaştı

01 Ocak 2018 16:32

NBA'de Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Houston Rockets, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı iki uzatma sonunda 148-142 yendi.

5 maç sonra galibiyetle tanışan Rockets'ta Rockets'ta James Harden 40 sayı 11 asist, Chris Paul 28 sayı 10 asist 6 ribauntla double-double'a imza attı. Trevor Ariza ise 26 sayı kaydetti.

Art arda 6. mağlubiyetini yaşayan Lakers'ta Julius Randle 29 sayı 15 ribaunt 6 asist, Josh Hart 26 sayı 6 ribaunt, Tyler Ennis 20 sayı 11 asist ve Kyle Kuzma 23 sayı 5 ribauntla mücadele etti.

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