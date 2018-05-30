İki ünlü rapçi Khontkar ve Young Bego gözaltına alındı iddiası

Khontkar sahne adıyla bilinen rapçi Onur Dinç ve Young Bego'nun uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle bugün gözaltına alındığı bildirildi.
Ezhel adıyla bilinen 28 yaşındaki rapçi Sercan İpekçioğlu, uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle 24 Mayıs'ta tutuklanmıştı.
İzmir doğumlu Khontkar adıyla bilinen Onur Dinç ile Young Bego'nun şarkı sözlerinde uyuşturucu kullanımını özendirdiği suçlamasıyla bugün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltın alındığı iddia edildi.