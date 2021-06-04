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Dünya

İki ülkenin Birleşmiş Milletler'de oy kullanma hakkı askıya alındı

04 Haziran 2021 22:00

İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin BM'de oy kullanma hakkı aidatlarını ödemedikleri için askıya alındı. Karar, BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre alındı.

Birleşmiş MilletlerOrta Afrika CumhuriyetiİranBM
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