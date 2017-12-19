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Ekonomi

İki ülkeden Bitcoin uyarısı

"Bitcoin'in bir para birimi olduğu konusunda yerleşmiş bir tanım yok"

19 Aralık 2017 14:31

Vadeli kontratları, CBOE'den sonra, dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group'ta da işlem görmeye başlayan ve artan değeriyle dikkat çeken Bitcoin hakkında uyarılar gelmeye devam ediyor.

Dünya'da yer alan habere göre, Danimarka Merkez Bankası Başkanı Lars Rohde, "Bitcoin'den uzak durun" açıklaması yaparken, Japonya Maliye Bakanı Taro Aso da Bitcoin'in henüz güvenilir bir para birimi olmadığı uyarısında bulundu.

Devlet televizyonuna konuşan Danimarka Merkez Bankası Başkanı Rohde, "Bitcoin denetlenen bir piyasa değil. Yetkililerin sorumluluğunda değil. Bu, kişilerin sorumluluğunda" diye konuştu. Rohde, Bitcoin'e yatırım yapanların bir sorun yaşanması durumunda kendilerine şikayette bulunamayacağını ifade etti.

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso ise, Bitcoin'in henüz güvenilir bir para birimi olmadığı uyarısında bulundu. Yakın dönemde bu konudaki gelişmeleri takip edeceklerini kaydeden Aso, "Bitcoin'in bir para birimi olduğu konusunda yerleşmiş bir tanım yok" diye konuştu.

 

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