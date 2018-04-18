"İki Türk savaş uçağı Başbakan Çipras'ı taşıyan helikopteri taciz etti" iddiası

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın dün Meis adası ziyaretinden sonra Kara Ada'ya uğradı. Yunan basını Çipras'ın konferans için geçeceği Rodos adasına doğru götüren helikopteri iki Türk savaş uçağının taciz ettiğini yazdı.

Atina merkezli haber sitelerinde aktarılan bilgilere göre, Başbakan Aleksis Çipras’ı taşıyan helikopter Kara Ada'dan Rodos'a uçuşu sırasında, 10.000 metrede uçan iki Türk savaş uçağı, o sırada 1500 metrede bulunan Yunan helikopterinden telsizle uçuş bilgisi talep etti.

Azınlıkça'dan Evren Dede'nin aktardığına göre, Bu olay karşısında helikopter pilotunun derhal Başbakan Çipras ve Genel Kurmay Başkanlığını haberdar ettiği ve derhal Yunan savaş uçaklarının olay mahalline hareket ettikleri aktarıldı. Türk savaş uçaklarının ise doğu istikametinde uzaklaştıkları belirtildi.

Türk savaş uçaklarının ortaya çıkışı ve bölgeden uzaklaşmaları ile ilgili yaşanan gelişmeleri Başbakan Çipras'ın da askeri helikopterden izlediği kaydedildi.