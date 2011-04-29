T24 LogoT24 Logo
Spor

İKİ TÜRK OYUNCU, NBA DRAFT LİSTESİNDE ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 13:31

-İKİ TÜRK OYUNCU, NBA DRAFT LİSTESİNDE ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Pınar Karşıyaka'dan Furkan Aldemir (20) ile Fenerbahçe Ülker'in eski oyuncusu Enes Kanter (19), Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nin (NBA) oyuncu seçmeleri (draft) listesinde yer aldı. NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, erken başvuru seçeneğini kullanan Furkan ve Enes'in, haziran ayında yapılacak 2011 seçmelerine isimlerini yazdıran 89 basketbolcu arasına girdiği bildirildi. Açıklamada, listedeki 89 basketbolcudan 69'unun ABD'de üniversite takımlarında, 20'sinin ise ABD dışındaki kulüplerde forma giydiği belirtildi.  NBA seçmeleri 23 Haziran'da New Jersey'de yapılacak. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24