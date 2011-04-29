-İKİ TÜRK OYUNCU, NBA DRAFT LİSTESİNDE ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Pınar Karşıyaka'dan Furkan Aldemir (20) ile Fenerbahçe Ülker'in eski oyuncusu Enes Kanter (19), Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nin (NBA) oyuncu seçmeleri (draft) listesinde yer aldı. NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, erken başvuru seçeneğini kullanan Furkan ve Enes'in, haziran ayında yapılacak 2011 seçmelerine isimlerini yazdıran 89 basketbolcu arasına girdiği bildirildi. Açıklamada, listedeki 89 basketbolcudan 69'unun ABD'de üniversite takımlarında, 20'sinin ise ABD dışındaki kulüplerde forma giydiği belirtildi. NBA seçmeleri 23 Haziran'da New Jersey'de yapılacak.