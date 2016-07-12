İki Türk, İngiltere'de kokain kaçakçılığından hüküm giydi

İstanbul'dan Kanarya Adaları'na giden Tanzanya bandıralı bir gemiye yapılan operasyon sonucu ele geçirilen üç tonluk kokain nedeniyle Mümin Şahin ve Emin Özmen adlı iki Türk suçlu bulundu.

Glasgow'daki mahkeme, İngiltere'de şimdiye kadar yakalanan en büyük miktardaki A sınıfı uyuşturucuyu taşımakla suçladıkları diğer kişiler olan Kayacan Dalgakıran, Mustafa Güven, Ümit Çolakel ve İbrahim Dağ'ın ise suçu işlediklerinin ispatlanamadığı sonucuna vardı.

500 milyon sterlin (648 milyon dolar) değerindeki uyuşturucu İskoçya'nın Aberdeen kentinin 100 mil açığında seyahat eden MV Hamal adlı gemide geçen yıl nisan ayında yakalanmıştı.

İstanbul'dan yola çıkan gemi İngiliz donanması tarafından durdurulmuştu.

Geminin seyahat halindeyken Otomatik Tanınma Sistemi (AIS) cihazını kapatması üzerine başka izleme sistemleriyle tespit edildiği belirtildi. Kokainin gemi içinde bir sağlık dolabının arkasındaki bölmeye gizlendiği, geminin kokain taşımak için özel olarak modifiye edildiği bildirildi.