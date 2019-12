İki turizm acentası iflasın eşiğinde

T24 - Son dönemde arka arkaya iflasların yaşandığı turizm acentaları pazarında iki firma daha tehlikede. İddia TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Özbozdağ'a ait. Öte yandan GÜNEY Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı İlhan Açıkgöz de iflas eden turizm acentelerinin para kaçırdığını belirterek yetkilileri uyardı.



Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı İlhan Açıkgöz, mayıs ayından itibaren çok sayıda turist getiren 10 acentenin iflas başvurusunda bulunduğunu belirtti. İflas eden tur acentelerinin para kaçırmak için bu yola başvurduğunu ileri süren Açıkgöz, yetkili kurumların bu acenteler ile sahiplerini mercek altına alması gerektiğini söyledi.



GETOB Başkanı İlhan Açıkgöz, mayıs ayının sonundan itibaren Muğla'nın turistik ilçelerine çok sayıda İngiliz ve Rus turist getiren 10 acentenin iflas başvurusunda bulunduğunu söyledi. Batan şirketlerden 3'ünün Hollanda, 5'inin İngiltere ve 2'sinin de Rusya'da olduğunu belirten Açıkgöz, bu iflaslar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşandığını, yaklaşık 250 bin turistin gelmemesinin ekonomiye zarar verdiğini kaydetti.



Bu acentelerin batmasının arkasında art niyetler bulunduğunu öne süren İlhan Açıkgöz, bakanlıkların batan şirket ile sahiplerini mercek altına alması gerektiğini söyledi. Açıkgöz, “Son iki yılda ve özellikle bu yıl iflas veren turizm acentelerinin yüzde yüz kötü niyetli olduğunu çok iyi bilmekteyim. Ben dahil, turizmde uğraş veren sektör temsilcileri düşüncelerimi desteklemektedir. Garanti koltuğa giren tur operatörleri koltuk satamayınca zararı minimize etmek için ve ‘çok kaybedeceğime az kaybedeyim’ mantığıyla zararına satışlara giriyor. Belli bir süreçten sonra zararına satışları döndüremeyecek noktaya geliyorlar. İflas edeceğini fark eden firma, söz sahibi acentelerle gizli pazarlıklara oturuyor. Bu pazarlıklarla tekelleşmeler başlıyor” dedi.

İki acente için daha tehlike çanları

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Özbozdağ da, iflas eden tur acentelerinin büyük risk aldıklarını ve sonunda kurtulamadıklarını söyledi. Bu tür acentelerin uçaklarda koltuk kiralama yöntemine başvurduklarını hatırlatan Özbozdağ, “Dünyanın her an değişen sosyo- ekonomik yapısında ne olacağı belli olmuyor. Bu acenteler de aldıkları riski taşıyamadılar. Kısa süre içerisinde iki acente için daha tehlike çanlarının çaldığını söyleyebilirim” dedi. Türk acentelere devlet eliyle sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Özbozdağ, “Dünyanın her yerinde büyük balık küçük balığı yutar. Dünya konjonkktüründe acenteler tekelleşmeye doğru gitmektedir” diye konuştu.