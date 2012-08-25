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İstanbul'da tramvay kazası: 6 yaralı

Fatih'te meydana gelen tramvay kazasında 6 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı

25 Ağustos 2012 11:32

Bağcılar-Kabataş hattında sefer yapan tramvay, Aksaray-Yusufpaşa istasyonları arasında yol çalışmaları nedeniyle tek hattan ilerlediği sırada önünde duran tramvayın son vagonuna çarptı. Kaza sonucu, arkadan çarpan tramvayın vatmanı Erkan Perver ile 5 yolcu hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 5'i ayakta tedavi edilirken, Perver'in tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde bir süre aksama yaşandı.

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