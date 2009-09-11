İki tokatla başarıya uyandı

Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 5 Avrupa, 4 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya alan Şaziye Okur, hayat mücadelesiyle de gurur kaynağı oldu.

İsrail'de devam eden Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda, bayanlar 44 kiloda 5 Avrupa ve 4 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazanan milli sporcu Şaziye Okur, gurur kaynağı oldu. Genç yaşına rağmen kırdığı rekorlarla Türkiye'nin umudu olan Şaziye'nin kazandığı başarıların altından ise zorlu bir hayat mücadelesi çıktı. 10 yaşında haltere başlayan ve bu uğurda lise öğrenimini bırakmak zorunda kalan milli sporcunun başarıya giden öyküsünü anne ve babası SABAH'a anlattı.

Ödül parasıyla ev alacak

Keçiören'de kirada oturan ailesinin geçimini inşaatlarda çalışarak sağlayan baba İsmet Okur, Şaziye'nin imkanlarının sınırlı olmasına rağmen çok çalıştığını belirterek, "Zorluk ve yoksulluk onu hiç yıldırmadı. Hep daha fazla çalıştı. Biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Ben inşaatlarda çalışıyorum. Kira olarak 410 TL ödüyorum. Kızım hep ev alacağını söyler. Bu nedenle ödüllerini biriktiriyor" dedi. Kamplar ve müsabakalar nedeniyle evden uzak kalan kızının özlemini çeken anne Hatun Okur ise, "Eve gelince odasından dışarı çıkmaz. Müzik dinlemeyi çok seviyor. Onun dışında sadece idmanlara gidip geliyor. Sessiz biri" diye konuştu.

İki tokat hayatını değiştirdi

Keçiören'de antrenörü Ömer Öztürk'ün kurduğu Goncaspor'un lisanslı sporcusu olan 17 yaşındaki Şaziye, 2007'de Kütahya'daki Türkiye Şampiyonası'nda disiplinsiz hareketler sergileyince antrenöründen iki tokat yedi. O tokadın milli sporcunun hayatında dönüm noktası olduğunu belirten Ömer Öztürk "İyi ki o tokadı atmışım. Yoksa Şaziye bugünkü durumlara gelmezdi" şeklinde konuştu.