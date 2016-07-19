T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki TIR arasında sıkışan 5 kişi hayatını kaybetti

Kazanın ardından iki TIR sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı

19 Temmuz 2016 23:41

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde tarladaki anız yangını nedeniyle yoğun dumandan görüş mesafesinin sıfıra indiği yolda meydana gelen kazada iki TIR arasında otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Marmara Ereğlisi Aytepe mevkiinde meydana gelen kazada, yol kenarındaki bir tarladaki anız yangını nedeniyle yoğun dumanlar karayolunu kapladı.

Görüş mesafesinin sıfıra indiği yolda Tekirdağ istikametine giden Kerim Polat, kullandığı TIR ile önünde giden Rıdvan Pehlivan yönetimindeki plakalı otomobile çarptı.

TIR’ın sürüklediği otomobil, önünde önünde giden Bekir Özmermer yönetimindeki TIR aracına çarparken, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki TIR arasında kalarak hurdaya dönen otomobildeki sürücü Rıdvan Pehlivan ile birlikte henüz isimleri belirlemeyen 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, hayatını kaybedenlerin cesetleri savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından iki TIR sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

tekirdağmarmara ereğlisitır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24