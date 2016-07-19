İki TIR arasında sıkışan 5 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde tarladaki anız yangını nedeniyle yoğun dumandan görüş mesafesinin sıfıra indiği yolda meydana gelen kazada iki TIR arasında otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Marmara Ereğlisi Aytepe mevkiinde meydana gelen kazada, yol kenarındaki bir tarladaki anız yangını nedeniyle yoğun dumanlar karayolunu kapladı.



Görüş mesafesinin sıfıra indiği yolda Tekirdağ istikametine giden Kerim Polat, kullandığı TIR ile önünde giden Rıdvan Pehlivan yönetimindeki plakalı otomobile çarptı.



TIR’ın sürüklediği otomobil, önünde önünde giden Bekir Özmermer yönetimindeki TIR aracına çarparken, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki TIR arasında kalarak hurdaya dönen otomobildeki sürücü Rıdvan Pehlivan ile birlikte henüz isimleri belirlemeyen 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, hayatını kaybedenlerin cesetleri savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Kazanın ardından iki TIR sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.