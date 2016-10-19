İki televizyon arasında dev anlaşma; spikerler NTV Spor'dan, görüntüler TRT'den

Türk sporu ve televizyonları eşine az rastlanır bir anlaşmaya hazırlanıyor. TRT ve NTV Spor arasındaki anlaşma uyarınca, TRT, Süper lig özet görüntülerini NTV'ye verecek.

Gamaspor'un haberine göre; bilindiği üzere TRT, geçtiğimiz hafta THY Euroleague'in açık kanal yayın hakkını aldığını duyurmuştu. Ancak TRT'nin Euroleague maçlarındaki yayını çok eleştirilmişti.

Bu yüzden TRT ve NTV Spor bir anlaşma imzalama kararı aldı. Bu takasla beraber TRT, Türk basketbol yayıncılığının önemli isimlerinden olan ve NTV Spor çatısı altında bulunan Murat Kosova, İsmail Şenol ve İhsan Bayülken'e TRT'den yayınlanan Euroleague maçlarını anlattırabilecek.

Bu uygulamanın cuma günü Galatasaray'ın Kızılyıldız'ı ağırlayacağı maçla başlaması bekleniyor.

NTV de Süper Lig özetlerini gösterecek

NTV Spor da bu anlaşma karşılığında Spor Toto Süper Lig maçlarının özetlerini yayınlama hakkına kavuşacak.