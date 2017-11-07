İki tecavüz sanığına ağır ceza

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, şizofreni tedavisi gören 22 yaşındaki A.A.\'yı alıkoyup, tecavüz etmekle suçlanan iki tutuklu sanıktan 31 yaşındaki Tuncay S. 21 yıl 3 ay, 55 yaşındaki Abdullah K. ise 14 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

2016 yılının Eylül ayında yaşanan olayda, yolda yürüyenler, bir daireden gelen kadın çığlıklarını duyunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve girmek istedi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, A.A. adlı genç kadını yerde yarı baygın halde yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan A.A., 2 kişi tarafından zorla alıkonulduğunu ve 2 gün boyunca kendisine tecavüz edildiğini söyledi. Şikayet üzerine araştırma yapan polis, genç kadına tecavüz ettiği ileri sürülen kişilerin daha önce emniyette kaydı bulunan işsiz Tuncay S. ve kamyon şoförü Abdullah K. olduğunu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, genç kadın tarafından teşhis edildi, ardından tutuklandı. Sanıklar hakkında, \'cinsel istismar\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak\' suçlarından 49\'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karşıyaka 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Abdullah K., Tuncay S., sanık avukatları, mağdur A.A.\'nın avukatı Sibel Önder, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Müjgan Bilgen Özen ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Karar duruşmasında sanıklar ve sanık avukatları son savunmalarını yaptı. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti tarafından verilen kararla, sanık Tuncay S. \'Cinsel istismar\' suçundan 18 yıl 9 ay, \'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak\' suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 21 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Diğer sanık Abdullah K.\'ya ise \'cinsel istismar\' suçundan 12 yıl, \'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak\' suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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