İki tarihi eser daha Türkiye'ye döndü

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın temasları sonrasında Türkiye'ye getirilen Altın Taç ve Dağ Keçisi Heykelciği, Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde sergilenmeye başlandı

Türkiye, yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerini birer birer geri alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yoğun temasları sonrasında yurda getirilen binlerce yıllık tarihi eserler Altın Taç ve Dağ Keçisi Heykelciği, Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenmek üzere sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hafiye gibi peşindeyiz

İki eserin tanıtımı için düzenlenen törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Tarihi eserlerimizin hafiye gibi peşindeyiz. Yurtdışından 55 tarihi eserimizin daha Türkiye'ye dönmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi. İki değerli eserin yeniden anayurduna dönmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Kurtulmuş, "Bunlardan biri tarihte Karya bölgesine ait olan 2 bin 400 yıllık altın taç. İskoçya'da bulunan eserimizi geri almak için gösterdiğimiz çaba ve mahkeme kararının lehimize olması dolayısıyla yuvasına döndü. Bir diğer eser, Erzurum'dan kaçırılmış olan Dağ Keçisi Heykelciğiydi. Onu da Fransa'dan getirdik" dedi.