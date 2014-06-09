'Türk bayrağının indirilmesi kabul edilemez'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lice'de çıkan olaylarda Türk bayrağının gönderden indirilmesiyle ilgili olarak, "Türk bayrağını indiren bir hareketi asla ve asla kabul edemeyiz. O bayrak hepimizin ortak paydasıdır. Bayrak üzerinden siyaset yapılmaz. O bayrağın kırmızı renginde dedelerimizin kanları vardır. Biz öyle biliyoruz. Bayrağı indireceksiniz, siyaset yapacaksınız. Doğru değil bu. Asla kabul etmeyiz" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çözüm sürecini Cumhurbaşkanı olmak için kullandığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Sürecin ne olduğunu kimse bilmiyor. İki kişi biliyor. Masanın bir ucunda Recep Tayyip Erdoğan oturmuş, öbür ucunda da Abdullah Öcalan oturmuş. İkisi beraber oturup konuşuyorlar. Ne konuştuklarını bilmiyoruz. Ne ödün verildiğini de kimse bilmiyor. İki tarafta da güvensizlik var. Güvensizlik üzerine süreç inşa edilmiş. Güvensizlik üzerine süreç inşa edilir mi? Bu süreç öyle anlaşılıyor ki ülkeyi çıkmaz noktaya götürecek olan bir süreçtir” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimleri için yürüttüğü çatı aday arayışı kapsamında Demokratik Sol Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Masum Türker’i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından gazetecilere şu açıklamaları yaptı:

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Farklı düşünen siyasi partiler değiliz. Sosyal demokrat partiyiz. DSP’nin başkanlığını yapan, geçmişte CHP’nin de başkanlığını yaptı. Biz aslında birleşmek zorundayız, ayrışmak değil. Düşüncelerimiz beraber, dünyaya bakış acımız beraber, insana bakış açımız beraber.

Türkiye süratle bir başka alana evriliyor, bizim bölünme lüksümüz yok. Beraber olmaya ihtiyacımız var.

Lice'de Türk bayrağının indirilmesi

Türk bayrağını indiren bir hareketi asla ve asla kabul edemeyiz. O bayrak hepimizin ortak paydasıdır. Bayrak üzerinden siyaset yapılmaz. O bayrağın kırmızı renginde dedelerimizin kanları vardır. Biz öyle biliyoruz. Bayrağı indireceksiniz, siyaset yapacaksınız. Doğru değil bu. Asla kabul etmeyiz.

Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama bekliyorum. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alındığını biliyoruz gerçi. Ama bayrak konusunda ne söyleyecek çok merak ediyorum. Yine çıkıp yalvaracak, ne olursunuz bayrağa saldırmayın diyecek.

Lice’deki olayları yakından takip ediyoruz. Kendi arkadaşlarımızı gönderdik. Hükümet kanadı doğru bilgi vermiyor.

Çözüm süreci

Bir süreç yaşanıyor. Sürecin ne olduğunu kimse bilmiyor. İki kişi biliyor. Masanın bir ucunda Recep Tayyip Erdoğan oturmuş, öbür ucunda da Abdullah Öcalan oturmuş. İkisi beraber oturup konuşuyorlar. Ne konuştuklarını bilmiyoruz. Ne ödün verildiğini de kimse bilmiyor. İki tarafta da güvensizlik var. Güvensizlik üzerine süreç inşa edilmiş. Güvensizlik üzerine süreç inşa edilir mi? Bu süreç öyle anlaşılıyor ki ülkeyi çıkmaz noktaya götürecek olan bir süreçtir. Süreci bu şekliyle götürmelerinin nedeni kişisel kariyer planlaması üzerinden yapılıyor bu hesaplar. Nasıl cumhurbaşkanı olurum. Karşıdaki kişiyi nasıl aldatırım, onun oyunu alırım. Bunun üzerine inşa ediliyor. Türkiye bu gerçeği görmek zorunda arkadaşlar.