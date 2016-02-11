İki Suriyeli 'el pompası' sordu; 'el bombası' anlayan satıcı polisi alarma geçirdi

Aydın'ın Söke ilçesindeki bisiklet malzemeleri satan bir işyerine gelen ve el pompası soran iki Suriyelinin istediğini el bombası olarak anlayan satıcı, polisi alarma geçirdi. Didim'de otomobilleri durdurulan Suriyelilerin gerçekte ne istediğinin anlaşılması üzerine herkes rahat bir nefes aldı.

CNN Türk'ün haberine göre; Söke'deki bisiklet malzemeleri satan bir işyerine gelen Suriyeli Muhammet H. ve Firoz H. iddiaya göre, işyeri sahibine el pompası sordu. Ancak işletmeci, isteği el bombası olarak anlayınca polise ihbar etti. İşyerinden 27 SAC 987 plakalı otomobille uzaklaşan iki Suriyelinin yeri polis ekiplerince belirlendi. Suriyelilerin içinde bulunduğu otomobil, Didim'de durduruldu. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen otomobil incelendi. Araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, Suriyelilerin ifadesinde aslında el pompası aradıklarının anlaşılması üzerine herkes rahat bir nefes aldı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Otomobil ise sigortası bulunmadığı gerekçesiyle, otoparka götürüldü.