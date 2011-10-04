-İki Suriye tankı Lübnan'da boş fabrikaya ateş açtı BEYRUT (A.A) - 04.10.2011 - Suriye ordusuna ait iki tankın, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde sınırı geçerek, boş fabrika binasına ateş açtığı belirtildi. Bekaa Vadisi'nde bulunan Arsal bölgesine giren tanklar, daha önce akü fabrikası olarak kullanılan, ancak şu anda boş bulunan binaya, içinde silahlı kişiler bulunduğu gerekçesiyle ateş açtı. Saldırıda kimsenin yaralanmadığı belirtiliyor. Suriye askerleri, 15 Eylül'de de kuzey Lübnan'da Lübnan askerlerine sınır bölgesinde yanlışlıkla ateş açmıştı. 15 Suriye askeri, sınır bölgesinde bir çobanı takip ederek Lübnan topraklarına girmişti.