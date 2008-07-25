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Spor

İki süper transfer

Galatasaray, WNBA'in iki yıldızı Minnesota Lynx'in forveti Seimone Augustus ile Washington Mystics'in pivot - forveti Franklin'i renklerine bağladı.

25 Temmuz 2008 03:00

Tempo24  - Galatasaray Bayan Basketbol Takımı, WNBA'in iki yıldızı Minnesota Lynx'in forveti Seimone Augustus  ile Washington Mystics'in pivot - forveti Taj McWilliams – Franklin'i önümüzdeki sezon için renklerine bağladı.


Yeni transferlerden Seimone Augustus, kolej kariyerini doğduğu yerin okulu olan Louisiana State University'de (LSU) başladı. Kolej kariyerini 19.3 sayı, 5 ribaunt ve 2 asist ortalamaları ile tamamlarken birçok da ödül kazandı.


2006 yazında WNBA draftına giren Seimone Augustus, Minnesota Lynx tarafından 1. sırada seçildi. İlk senesinde 21.9 sayı, 3.8 ribaunt ve 1.5 asist ortalamaları tutturdu ve yılın çaylağı ödülünü almayı başardı. İkinci senesinde de iyi performansını sürdüren Augustus, ortalamasını 22.6 sayı, 4 ribaunt ve 2.3 asiste yükseltti. Augustus devam eden WNBA liginde 19 sayı, 3.9 ribaunt ve 3.2 asist ortalaması ile oynuyor. Augustus ayrıca bu sene sayı kraliçeliğinde 4., en verimli oyuncular listesinde ise 10. sırada bulunuyor.

WNBA'in en kariyerli oyuncularından olan Taj McWilliams ise, St. Edwards Koleji mezunu. 1999'da ilk lig tecrübesini yaşadığı günden bu yana 292 maça çıktı, bunların 289'unda ilk 5 başlarken sahada kalma ortalaması 30 dakikanın altına düşmedi. McWilliams, 13 sayı – 7.3 ribaunt – 1.8 asist, 1.4 top çalma ve 1 blok ortalamasıyla kariyerini sürdürüyor. Yeni transfer, devam eden WNBA'de ise 13 sayı – 7.5 ribaunt, 1.6 asist, 1.6 top çalma ve 1 blok ortalamasıyla mevkisinin en iyileri arasında yer alıyor. Yüzde 71'lik serbest atış ve yüzde 52'lik şut isabeti ise McWilliams'ın en önemli yönü. Nitekim WNBA'in en verimli oyuncuları listesinin 15. basamağında da McWilliams yer alıyor. Tam 6 kez All Star seçilen yıldız oyuncu, evli ve iki kız çocuk sahibi.

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