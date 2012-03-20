İki spor yazarının canlı yayında Fenerbahçe kavgası

T24-İki yazar arasındaki gerilim tavan yaparken Karlıbel, Ercan Saatçi'ye ' Erkeksen gel bakalım ' deyince Ercan Saatçi programa gelmek için yola çıktı ancak daha sonra vazgeçti.

Dün gecenin en sıcak polemiği Beyaz Tv ekranlarında Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet eden Talip Doğan Karlıbel ile Fenerbahçeli spor yazarı Ercan Saatçi arasında yaşandı. İki yazar arasındaki gerilim tavan yaparken Karlıbel, Ercan Saatçi'ye "Erkeksen gel bakalım" deyince Ercan Saatçi programa gelmek için yola çıktı ancak daha sonra vazgeçti.

Beyaz Tv'de ekranan gelen 'Derin Futbol' son günlerin en ilginç polemiğine sahne oldu. Son günlerde futbol dünyasında yaşanan gelişmelerin masaya yatırıldığı programda, Ercan Saatçi programa telefonla programa bağlandı. Talip Doğan Karlıbel'le canlı yayında birbirine girdi.

Karlıbel'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'da kendisi hakkında çirkin iddialarda bulunduğunu öne süren Ercan Saatçi, canlı yayına bağlanarak Karlıbel'e cevap vermek istedi. Telefondan fazla polemiğe girmek istemediğini söyleyen Fenerbahçeli spor yazarı Ercan Saatçi, Talip Doğan Karlıbel'i kast ederek 'Haftaya oraya geliyorum. Onunla yüz yüze konuşacağım. Twitter'da yazdıklarını yüzüme söyleyebilecek mi göreceğiz. 'dedi.

Talip Doğan Karlıbel ve Ercan Saatçi arasında sert tartışmalar yaşanırken, Ercan Saatçi Talip Doğan Karlıbel'in iddiaların haysiyeti ve şerefini zedelediğini ifade ederek 'Haysiyetimi korumak için her şeyi yaparım. Saygı çerçevesinde diyemeyeceğim çünkü çok saygısızca şeyler okudum. Bu bir tehdit değil. Ben gelir gözünün içine bakarak konuşurum. Oraya hesap sormaya geleceğim 'dedi.

Erkeksen gel bakalım

Karlıbel bu sözler üzerine 'Sen beni Hürriyet gazetesinin baş sayfasına taşıdığını bilmiyor musun? Gel bakalım erkeksen bende senin eski kayın pederinle ilgili dosyalarla geleceğim. Sen o şike çetesinin sözcülüğünü yapıyorsun. 'diye konuştu.

Karlıbel'in sözlerine sinirlenen Ercan Saatçi ise, programın moderatörü Göktuğ Sevinçli'ye 'Göktuğ 'Erkeksen' diyor ya. Siz erkekseniz tutun orada ben geliyorum oraya. 'dedi.

Ahmet Çakar ise Karlıbel ve Saatçi arasındaki gerginliğe müdahale ederek 'Ercan sana şeref sözü. Sabaha kadar program sürer. Hadi çık gel. Hemen çık gel bekliyorum. 'dedi. Ercan Saatçi ise telefonu kapattı. Programın ilerleyen dakikalarında Ercan Saatçi canlı yayına gelmekten vazgeçtiğini, haftaya yayınlanacak olan bölümde Talip Doğan Karlıbel ile karşı karşıya geleceğini Ahmet Çakar'a mesaj yoluyla iletti.