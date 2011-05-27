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İki site daha erişime kapatıldı

MHP'deki kaset skandalları üzerine mahkeme kararı ile Rapidshare ve Fileserve internet sitelerine erişim yasağı getirildi.

27 Mayıs 2011 03:00

T24 - MHP'deki kaset skandalları üzerine mahkeme kararı ile Rapidshare ve Fileserve internet sitelerine erişim yasağı getirildi.

Dosya saklama servisleri Rapidshare ve Fileserve Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 02/05/0201 (evet, 2011 değil 0201) tarihli kararı ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından engellendi.

Rapidshare ve Fileserve sitelere erişimin son günlerdeki kaset skandalıyla ilgili şikayetler üzerine engellendiği belirtildi.

Her iki sitede kullanıcılarına dosya yükleme hizmeti veriyor ve bunun karşılığında ücret talep ediyor.

Dünya üzerinde yoğun olarak kullanılan bu iki siteye erişimin engellenmesi kararının internet yasaklarına yönelik tepkilerin arttığı şu dönemde gelmesi kafaları daha da karıştırdı.

Yasaklar, Fileserve ve Rapidshare'i twitter'da en konuşulanlar arasına soktu.


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