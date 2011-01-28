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Dünya

İki sevgilinin recm cezası görüntülendi

İki sevgili, zina yaptıkları gerekçesiyle Taliban militanları tarafından yüzlerce kişinin önünde vahşice taşlanarak öldürüldü.

28 Ocak 2011 02:00

T24 - Afganistan’ın Tacikistan sınırına yakın Kunduz eyaletinde iki sevgili, zina yaptıkları gerekçesiyle Taliban militanları tarafından yüzlerce kişinin önünde vahşice taşlanarak öldürüldü.


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Daily Mail’in haberine göre, Kunduz eyaletine bağlı Deşti Arçi kentinde Sıdıka isimli 19 yaşındaki bir genç kız para karşılığı satıldığı eşinden kaçarak, adının Hayyam olduğu belirtilen sevgilisiyle yaşamaya başladı.

Kızın ailesinin affettiğini söylemesi üzerine çift köylerine döndü. Ancak bu onların sonu oldu.

Şehri ellerinde tutan Taliban militanları çifti recm cezasına mahkum etti.

Geçen Ekim ayında uygulanan ceza Taliban militanları tarafından videoya alındı.

Video görüntüde Sıdıka, beline kadar toprağa gömüldükten sonra kalabalık tarafından vahşice taşlanarak kanlar için de bırakılıyor..

Taşların etkisiyle kendinden geçen Sıdıka’nın başına gelen bir Taliban militanı elindeki AK-47 tüfekle gelerek başına iki el ateş ediyor.

Görüntülere göre daha sonra sevgilisi Hayyam meydana getiriliyor. Elleri arkadan bağlı olarak yere çömeltilen Hayyam da aynı şekilde vahşice taşlanarak öldürülüyor. Hayyam’ın can çekişirken hıçkırdığı dikkati çekiyor.

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