-İKİ SENDİKANIN DAYANIŞMASI ANLAŞMA GETİRDİ ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Türk-İş'e bağlı Tez-Koop-İş Sendikasının, KESK'e bağlı Tüm-Bel-Sen'de çalışan üyeleri adına yürüttüğü toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı Taraflar arasında imzalanan toplu sözleşme 1 Ocak 2010-31 Aralık 2011 tarihleri arasında yürürlükte olacak. Toplu sözleşmeyle, sendikada çalışanlardan 650 liranın altında bulunanların ücretleri 650 liraya çekildi. Ayrıca işçilerin ücretlerine her hizmet yılı için net 5 lira kıdem zammı eklendi. Bunlara ilave olarak işçi ücretlerine birinci yıl net 120 lira, ikinci yıl için de net 130 lira seyyanen zam yapıldı. İşçilere ayrıca her yıl net 2 aylık ücretleri tutarında ikramiye, her ay birinci yıl için 250 lira, ikinci yıl için net 275 lira yemek ücreti, her ay net 60 lira ile 100 lira arasında taşıt yardımı verilecek. Doğum ve evlenme halinde işçilere bir aylık ücret tutarında destekte bulunulacak. İşçilere okuyan çocukları için net 140-200 lira öğrenim yardımı, il dışı görevlendirmelerde konaklama, taşıt ve yemek paralarının dışında 15 lira gündelik ödenecek. -TEZ-KOOP-İŞ BAŞKANI- Tez-Koop-İş Genel Başkanı Gürsel Doğru, işçi sınıfının birlik ve dayanışması için örgütlenmenin önemine değinerek, sendika olarak sivil toplum kuruluşlarında örgütlenmeye özel bir değer verdiklerini söyledi. KESK'e bağlı bir çok sendikada örgütlü olduklarını dile getiren Doğru, bu örgütlülüğün çalışanlara olan katkılar dışında emek ve işçi sınıfı mücadelesinde farklı konfederasyonlara bağlı örgütlerin işbirliğine de zemin oluşturduğunu vurguladı. -TÜM-BEL-SEN- Tüm-Bel-Sen Genel Sekreteri İzzetin Alpergin ise sendika olarak her zaman çalışanların ve emek hareketinin yanında olduklarını, birlikte mücadele verdikleri sendika çalışanlarının örgütlenmelerinin en doğal hakları olduğunu söyledi. Sendika olarak kısıtlı maddi olanaklarına rağmen çalışanlarına en iyi koşulları oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Alpergin, ilerleyen dönemlerde bu hakları geliştirmek için çalışacakların kaydetti.