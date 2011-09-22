İki savcının özel yetkileri kaldırdı

T24 - Cumhuriyet Savcıları Selim Berna Altay ve Mehmet Ergül'ün özel yetkileri HSYK tarafından kaldırıldı.



Habertürk'e göre, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde görev yapan ve bir dönem kamuoyunca bilinen bazı önemli soruşturmaları yürüten Cumhuriyet Savcıları Selim Berna Altay ve Mehmet Ergül'ün özel yetkilerinin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararıyla kaldırıldığı öğrenildi.



Ceza Muhakemeleri Kanununun 250. maddesiyle görevli Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde bir süredir özel yetkili Cumhuriyet savcılığı yapan Altay ve Ergül'ün özel yetkilerinin HSYK kararıyla kaldırıldığı belirtildi. Savcılardan Mehmet Ergül'ün, özel yetkilerinin kaldırılması ve normal savcılık yapması için HSYK'ya dilekçeyle başvurduğu kaydedilirken, savcı Selim Berna Altay'ın böyle bir talebinin olmadığı ifade edildi.

Yaklaşık 10 yıldır Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde görev yapan ve bir süre önce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda açılan özel yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine duruşma savcısı olarak atanan Mehmet Ergül, Cumhuriyet savcıları Süleyman Pehlivan, Ali Haydar ve Murat Yönder ile birlikte ''Balyoz Planı'' iddialarına yönelik soruşturmayı yürütmüş ve aynı savcılarla, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 196 kişi hakkında 968 sayfalık iddianameyi yazmıştı.

Özel yetkisi kaldırılan savcılardan Selim Berna Altay da Hrant Dink cinayeti soruşturmasını yürütmüş ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya ilişkin iddianameyi hazırlamıştı. Altay, ''Türkiye'deki gayrimüslimlere yönelik suikastlar ve Koç Müzesi'ndeki bir denizaltıda öğrencilere yönelik bombalı saldırı'' iddialarının bulunduğu ve ''Poyrazköy'de bulunan mühimmat'' davasıyla birleştirilen ''Kafes Eylem Planı'' iddianamesinde Hrant Dink cinayetiyle ilgili ''operasyon'' ifadelerinin kullanılması üzerine inceleme başlatmış ve Dink cinayetine ilişkin sürdürdüğü soruşturmaya dahil etmişti.

