İki pozitif vaka çıktı; Napoli'nin Torino'ya gitmesine izin verilmedi

İtalya Serie A'da haftanın merakla beklenen maçı olan Juventus-Napoli müsabakası oynanmayabilir. Piotr Zielinski ve Eljif Elmas'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkmasının ardından Napoli'nin maç için Torino'ya gitmesine izin verilmedi.

Napoli'nin geçtiğimiz hafta karşılaştığı Genoa'da oyuncular ve diğer çalışanların dahil olduğu toplam 22 kişinin testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Napoli'da Eljif ve Zielinski dışındaki isimlerin de salgından etkilenmiş olabilecekleri düşünülüyor.

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İtalya'da Campania bölgesinin kamu sağlığı otoritesi olan ASL, bu şartlar dahilinde Napoli'nin 4 Ekim Pazar günü oynanacak Juventus maçı için seyahat etmesine engel oldu.

Cumartesi günü kulüp içerisinde iki kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıklayan Juventus ile Napoli arasındaki bu maçın planlanan tarihte oynanması gündemde.