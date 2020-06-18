İki polisi yaralamıştı; Ceren Özdemir'in katili üçüncü kez hâkim karşısına çıktı

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) katil zanlısı Özgür Arduç'un (36) yakalandığı sırada 2 polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.



Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi’nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, ertesi gün, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Ancak zanlı, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı.

Müebbet hapis cezası aldı

Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Polislere saldırıdan üçüncü kez hâkim karşısında

2 polis memuruna yönelik eyleminden dolayı 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan dava görüldü. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü.



Özgür Arduç, mahkeme başkanının, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Yaralanan polis memurlarından Zeki Çelik'te geçici duyu ve organ kaybı oluştuğu bildirilen daha önceki alınan rapora istinaden, Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen kati raporun mahkemeye ulaşmaması üzerine raporun beklenmesine karar verildi. Duruşma, 24 Eylül tarihine ertelendi.