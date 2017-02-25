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İki piyanist öyküsü: Dengin Ceyhan ile Zafer Çağlayan

"Zafer Çağlayan, bileğinde 700 bin liralık saat var,öğretim görevlisi Dengin Ceyhan tweet attığı için, bileğinde kelepçe var"

25 Şubat 2017 15:55

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "2017 Türkiyesi'nden iki piyanist öyküsü" diyerek başladığı yazısında eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra hakkında tahliye kararı verilen piyanist Dengin Ceyhan'ı anlattı.Özdil, Çağalayan için "Hayırsever rıza beyin satın aldığı piyanoyu çalan Zafer Çağlayan, bileğinde 700 bin liralık saat var." diye yazarken, Ceyhan için "Soma'da hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına ömür boyu burs vermeyi amaçlayan “Piano for Soma” gibi hayırlı konserlerde gönüllü yeralan, Ankara Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Dengin Ceyhan, tweet attığı için, bileğinde kelepçe var" ifadesini kullandı.

Yılmaz Özdil'in Sözcü'deki yazısı şöyle:

Bugün size 2017 Türkiyesi'nden iki piyanist öyküsü anlatacağım.

*

Hayırsever rıza beyin satın aldığı piyanoyu çalan Zafer Çağlayan, bileğinde 700 bin liralık saat var.

*

Soma'da hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına ömür boyu burs vermeyi amaçlayan “Piano for Soma” gibi hayırlı konserlerde gönüllü yeralan, Ankara Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Dengin Ceyhan, tweet attığı için, bileğinde kelepçe var.

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Amaaaan, yazarken bile sıkıldım, bize ne be, boşverin, hadi gidelim hep beraber Recep İvedik seyredelim.

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Zafer ÇağlayanDengin CeyhanYılmaz Özdilpiyanist

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