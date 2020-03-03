İki parti ortak girişimle Kaşıkçı cinayetini tekrar ABD'nin gündemine getirdi

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ABD'de üst düzey Cumhuriyetçi ve Demokrat Partililer, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayeti hakkında yürütülen soruşturmada ulaşılan bilgilerin kamuya açılması için tekrar Trump hükûmetine baskı yapmaya başladı.

Ölümünün üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen cinayetiyle ilgili birçok bilgi hâlâ halkla paylaşılmayan Kaşıkçı'nın Riyad'dan gelen bir emir sonrasında öldürüldüğü iddia ediliyor. Reuters'a konuşan kaynaklar, CIA'in yaptığı kapsamlı araştırmalar sonucunda cinayet emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından verildiği sonucuna ulaştığını ifade etmişti.

Washington Post'un aktardığına göre Senato İstihbarat Komitesi'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi liderleri ortak bir mektuba imza atarak Ulusal Güvenlik Direktörü Richard Grenell'den Kaşıkçı cinayeti hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili belgelerin kamuya açılmasını talep etti.

Reuters'a konuşan kaynaklar mektubun varlığını doğruladı.

Komitenin üyelerinden Demokrat Senatör Ron Wyden, gerekirse bilgilerin zorla açıklanması için az bilinen bir protokolü kullanabileceğini ifade etti.