İki parti anlaştı; CHP'li 15 milletvekili istifa ederek İyi Parti'ye katılacak

15 CHP milletvekili, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimi için partilerinden istifa ederek İyi Parti'ye katıldı. Bu isimlerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ettiği bildirildi. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan İyi Partili milletvekili sayısı 20'ye ulaştı ve partinin grup kurmasının önü açıldı.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Biz CHP olarak, demokrasi ayıbına karşı demokrasi arayışımızı sürdüreceğiz. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bir demokrasi ayıbına daha imza atmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Altay, "demokrasiye yönelik gaspa zırh oldular" dediği isimleri şöyle sıraladı:

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Kaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.

Listede 3 danışman var

İyi Parti’ye katılacakları açıklanan milletvekilleri, Kılıçdaroğlu tarafından belirlendi. 15 kişilik listede CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanları Mehmet Göker, Ahmet Akın ve Okan Gaytancıoğlu’nun yer aldığına dikkati çeken parti yöneticileri "Bu önemli bir mesaj" dedi.

İlgili destek kararında YSK'nın son toplantısında İyi Parti ile ilgili 5'e 5 oy tablosu etkili oldu. Bu tablo "İyi Parti seçime giremeyecek" şeklinde yorumlanınca Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla geçiş süreci için adım atıldı.

Madde ne diyor?

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 36'ncı maddesine göre bir siyasi partinin cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekilliği seçimlerine katılabilmesi için 81 ilin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM'de grubunun bulunması şart koşuluyor. Hâli hazırda TBMM'de beş milletvekili bulunan İyi Parti, CHP'den gelen 15 milletvekili ile birlikte grup kurabiliyor.

Şu an Meclis'te bulunan İyi Partili isimler şunlar:

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. İlk etapta yorum yapmaktan kaçınan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ertesi gün (18 Nisan 2018) Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından teklifi kabul ettiklerini açıklamış, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu erken seçim açıklamasının ardından gözler, İyi Parti'ye çevrilmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime katılmalarında herhangi bir engel olmadığını, 10 Haziran'dan sonra yapılacak her seçime katılabileceklerini belirtmişti. Akşener, ayrıca 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacağını yinelemişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ise, İyi Parti'nin seçime katılıp katılmayacağını bilmediğini söylemişti.