İki otomotiv devi ortak araç üretecek

ABD’li Ford ve Alman Volkswagen, kamyonet ve minibüs üretimi konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Şirketler ayrıca ve elektrikli ve otonom araçlar için de işbirliği için yollar aradıklarını açıkladılar.

Yapılan işbirliği kapsamında, iki marka ticari araç üretimi, elektrikli ve otonom teknolojileri ile mobilite servisleri geliştirme konularında anlaştı. Bu kapsamda, her iki markanın milyarlarca dolarlık tasarruf edeceği belirtiliyor.

Ortaklık Ford CEO’Su Jim Hackett ve Volkswagen CEO’su Herbert Diess tarafından yönetilecek. (DHA)