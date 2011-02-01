T24 LogoT24 Logo
Gündem

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI GAZİPAŞA (A.A)

01 Şubat 2011 20:13

-İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI GAZİPAŞA (A.A) - 01.02.2011 - Mersin'in Anamur ilçesindeki trafik kazasında 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Harun Temel'in (40) kullandığı 27 AY 391 plakalı otomobil, Anamur-Gazipaşa karayolu Uçarı köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Osman Demir (25) yönetimindeki 15 DZ 445 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Harun Temel ile aynı araçta bulunan, Yüksel Temel (34), Emine Nur Temel (3), Süleyman Yunus Temel (11) ve Mesut Yılmaz Temel (8) ile diğer otomobilin sürücüsü Osman Demir, Emine Müge Kaplan (24), Fatma Demir (21), Mehmet Demir (50) ve Zeynep Demir (43) yaralandı. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Alanya Devlet Hastanesine sevk edildi.  Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24