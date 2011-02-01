-İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI GAZİPAŞA (A.A) - 01.02.2011 - Mersin'in Anamur ilçesindeki trafik kazasında 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Harun Temel'in (40) kullandığı 27 AY 391 plakalı otomobil, Anamur-Gazipaşa karayolu Uçarı köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Osman Demir (25) yönetimindeki 15 DZ 445 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Harun Temel ile aynı araçta bulunan, Yüksel Temel (34), Emine Nur Temel (3), Süleyman Yunus Temel (11) ve Mesut Yılmaz Temel (8) ile diğer otomobilin sürücüsü Osman Demir, Emine Müge Kaplan (24), Fatma Demir (21), Mehmet Demir (50) ve Zeynep Demir (43) yaralandı. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Alanya Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.