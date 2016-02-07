İki otobüs aynı yerde 15 dakika arayla şarampole devrildi; 69 yaralı

Kayseri’de buzlanma ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan 2 yolcu otobüsü, aynı bölgede 15 dakika arayla yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İki kazada toplam 69 kişi yaralandı.

İlk kaza, Kayseri-Malatya karayolunun 35’inci kilometresinde dün saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İstanbul’dan Elazığ yönüne giden 47 yaşındaki Yakup İnci yönetimdeki 23 BC 060 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı.



Kazada, 55 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi gönderildi. Sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kayseri-Malatya karayolunun 33’üncü kilometresinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada ise, Turan Gez yönetimindeki 34 VTG 90 plakalı yolcu otobüsü, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yan yatan otobüste 14 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.