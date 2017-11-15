İki otobüs arasında sıkışan sürücü yaşamını yitirdi

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde 45 yaşındaki Murat Çotak, park ettiği belediye yolcu otobüsünün bilinmeyen bir nedenle hareket etmesi sonucu iki otobüs arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi\'ndeki otobüs son duraklarında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzelman şirketi çalışanı Murat Çotak, yönetimindeki 35 CYD 67 plakalı belediye yolcu otobüsünü son durakta park etti. İndiği otobüsün önüne geçen Çotak, aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etmesi sonucu, park halindeki 35 AS 8398 plakalı belediye otobüsüyle kendi otobüsü arasında sıkıştı. Olayı gören mesai arkadaşları otobüsleri hareket ettirerek Çotak\'ı sıkıştığı yerden kurtarırken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Çotak\'ı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çotak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çotak\'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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