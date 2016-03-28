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İki öğretmen Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

'Cumhurbaşkanına hakaret ve örgüt propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan öğretmenler tutuklandı

28 Mart 2016 21:04

Mardin'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri ve örgüt propagangası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 öğretmen tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Mardin'in Dargeçit İlçesi Atatürk Ortaokulu ve Karabayır İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler N.O. ile S.A., sosyal paylaşım sitesi üzerinden 'örgüt propagandası yaptıkları' ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret ettikleri' iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının ardından adliyeye sevk edilen öğretmenler N.O. ile S.A., 'Cumhurbaşkanı'na hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama, terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı.

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