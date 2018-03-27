T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki öğrenciye taciz iddiasıyla yargılanan öğretmen beraat etti

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 17 yaşındaki iki öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan beden eğitimi öğretmeni P

27 Mart 2018 16:11

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, 17 yaşındaki iki öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan beden eğitimi öğretmeni P.U.(45), beraat etti.
Geçen yıl 24 Aralık\'ta meydana gelen olayda, bir lisede görevli beden öğretmeni P.U. okulun spor salonunda iki kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. P.U. hakkında Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'cinsel taciz\' suçlamasıyla dava açıldı. Duruşmaya tutuklu sanık P.U. ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen P.U., kesinlikle böyle bir suç işlemediğini ifade ederek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti toplanan deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda P.U.\'nun üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CüneytDHA ZONGULDAKGeçenAralıkZonguldakAğır Ceza MahkemesiDuruşmayaSuçlamalarıMahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24