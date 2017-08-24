İki öğrenciden alkışlanacak davranış

Osman Nuri BOYACI/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de kolej öğrencileri Öykü Gürses ve Murat Sungurtekin, Pamukkale Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi\'nde tedavi gören çocuklar için 15 gün farklı sosyal etkinlikler düzenledi. Öğrenciler, tedavi gören çocuklarla satranç oynayıp, resim yaptı, palyaçolarla birlikte sosyal aktiviteler gerçekleştirdi.

İzmir Amerikan Koleji\'nde öğrenim gören Denizlili Öykü Gürses ve Murat Sungurtekin, Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi\'nde tedavi gören çocuklara güzel bir sürpriz hazırladı. Çocukları hastane ortamında mutlu etmek isteyen Öykü Gürses ve Murat Sungurtekin, 15 gün boyunca çocuk katında tedavi gören çocukların sosyal faaliyetlerine eşlik etti. Çocuklarla satranç oynayan, resim yapan, palyaçoyla birlikte çeşitli etkinlikler yapan Gürses ve Sungurtekin, hasta arkadaşlarının iyi vakit geçirmelerini sağladı. İki öğrenci, dağıttıkları hediyelerle çocuklara bayramı erken yaşattı.

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof.Dr. İbrahim Türkçüer de iki öğrencilik duyarlı davranışını karşılıksız bırakmadı. Türkçüer, Gürses ve Sungurtekin\'e teşekkür edip, sosyal sorumluluk çalışması nedeniyle iki öğrenciye teşekkür belgesi verdi.

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