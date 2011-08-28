-İki numara Pakistan'da öldürüldü WASHINGTON (A.A) - 27.08.2011 - ABD, El Kaide'nin iki numaralı ismi Atiye Abdürrahman'ın Pakistan'da öldürüldüğünü bildirdi. ABD yönetiminden bir üst düzey yetkili, Abdürrahman'ın 22 Ağustos'ta Pakistan'ın aşiret bölgesi Veziristan'da öldürüldüğünü belirtti. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, El Kaide liderinin nasıl öldürüldüğünü ise açıklamadı. Libya doğumlu Abdürrahman'ın, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in geçen Mayıs ayında Pakistan'da öldürülmesinden sonra operasyon liderliğinden iki numaraya yükseldiği kaydedildi. 30'lu yaşlarında olduğu sanılan Abdürrahman'ın bir zamanlar Bin Ladin'in sırdaşı olduğu ve Bin Ladin'in İran temsilcisi olarak görev yaptığı belirtildi. ABD Savunma Bakanı Leon Panetta geçen ay yaptığı bir açıklamada, El Kaide'nin bozguna uğratılmak üzere olduğunu söylemişti.