İki muhabir hâlâ enkaz altında!

Enkaz başında dün akşamdan bu yana umutlu bekleyiş sürerken, tüm teknolojik cihaz ve aletlerle donatılan ekipler enkaz altındakileri bir an önce kurtarmak için seferber oldu. Şimdi tüm çabalar ve dualar onların kurtulması için.Van ve Erciş’te yıkıma neden olan 23 Ekim’deki 7.2’lik depremde hasar gördüğü gizlenerek faaliyetini sürdüren, dün akşamki depremde de yerle bir olan Bayram Oteli’nin enkazından bugün saat 16.00’ya kadar aralarında yabancıların da bulunduğu 27 kişi yaralı kurtarıldı, 10 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Önce Van’daki arama kurtarma ekibinin başlattığı çalışmaları, Türkiye’nin her tarafından sevk edilen 800’e yakın görevliyle sürdürülüyor.Arama kurtarma ekipleri, aralıksız sürdürdükleri çalışmalarda otel enkazı olduğu ve çok sayıda yatak bulunduğu için, hemen her adımda demir engellerle karşılaşıyor. Bunları testereler ve diğer teknolojik aletlerle kesip adım adım ilerleyen ekipler, bugün öğleden sonra DHA’nın gözü pek muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emirr’in kaldığı üçüncü katın enkazına ulaştı.Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği’nden bir ekip, arkadaşlarımız Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir’in kaldığı odaya büyük bir umutla girdi. Toz toprak içindeki odada, Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir’in kameraları ve fotoğraf makineleriyle, basın kartları ve çantalarıyla elbiseleri buldu.Ekipler izlerine rastlayamadıkları Yılmaz ve Emir’in, deprem anında odada olmadıkları, koridorda veya lobide bulanabilecekleri görüşüne vardı. Arama kurtarma çalışmaları bu değerlendirme üzerine o bölümlere kaydırıldı.DHA Van Bürosu muhabiri Sebahattin Yılmaz ile Diyarbakır Bürosu muhabiri Cem Emir, dün gün boyu deprem bölgesinde bakanların temaslarını ve diğer gelişmeleri izleyip haberlerini geçti. Saat 20.30 sıralarında günün son haber ve görüntülerini DHA merkezine geçmek için diğer basın mensuplarının ve bölgeye yardıma gelen ekiplerin de kaldığı Bayram Oteli’ne geçti. Yılmaz ve Emir, otelin lobisinde cihazlarını kurdu, haber ve görüntüleri merkeze ulaştırıp teyit aldı. Dışarıya yemeğe gitmeden önce cihazlarını üçüncü kattaki odalarına bırakmak için yukarı çıkmak için lobiden ayrılan Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir, o sırada depreme yakalandı.Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir’i yemeğe gitmek için bekleyen DHA ekibindeki arkadaşları hemen Bayram Oteli’ne koştu, ancak bina yerine enkaz yığınıyla karşılaştı. Haberin DHA merkezine ulaşmasıyla birlikte müthiş bir organizasyon başladı. DHA’nın bir çok başarıya imza atan, ödüller kazanan gözü pek iki muhabiri enkaz altındaydı, kurtarılması için ne gerekiyorsa yapılmalıydı. DHA Genel Müdürü Uğur Cebeci, bir yandan Van’daki arkadaşlarına gerekli talimatları verirken, bir yandan da ekiple ilk bulduğu uçakla Van’a uçtu.Arama kurtarma ekipleri enkazda zamanla yarışırken, onlara her türlü bilgi ve destek de verildi. GSM operatörüyle temasa geçildi. Sebahattin Yılmaz’ın cep telefonunu en son 21.09’da, Cem Emir’in ise saat 20.35’de kullanıldığı saptandı. En son sinyal alındığı yer belirlendi, arama kurtarma ekiplerine iletildi. Bu bilgilerden habersiz kişiler, Cem Emir’in bazı arkadaşlarına mesaj gönderdiğini haberlerini yaydı.Umutlu bekleyiş gece boyu sürdü. Enkazdan sabah saatlerine kadar 27 kişi kurtarıldı, 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sabah takviye gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalışmalar hızlandı. Enkazdan yaralılar çıkarıldıkça umutlar daha da arttı. Otel enkazı olduğu ve çok sayıda yatak bulunduğu için ekipler demirleri kesip güçlükle ilerlerken, zaman giderek daralıyor. Artık tüm dualarımız arkadaşlarımız Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir ile diğer enkaz altındakilerin sağ salim kurtarılmaları için.Doğan Haber Ajansı Van Muhabiri Sebahattin Yılmaz, 20 Mayıs 1959’da Erzurum’da doğdu. Erzurum Lisesi’ni bitirdikten sonra 1980 yılında yerel Aziziye Postası gazetesinde mesleğe başladı. 1991 yılında Hürriyet Haber Ajansı Erzurum Bürosu’nda görev alan Sebahattin Yılmaz, 1993’te Van Bürosu’nda geçti. Sebahattin Yılmaz, meslek yaşamında hem Hürriyet Haber Ajansı, hem de ardından Doğan Haber Ajansı muhabiri olarak bir çok başarıya imza attı. 29 Aralık 1994 tarihinde Van’da Edremit yakınlarında düşen ve 56 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasına karda bata çıka kaza yerine ulaşan ilk gazeteci oldu. Bir yandan kazanın dehşetini görüntüleyen Sebahattin Yılmaz, bir yandan da yaralılara yardım etmesiyle büyük takdir topladı. Meslek yaşamında bir çok ödül alan Sebahattin Yılmaz, iyi bir gazeteci olmanın yanında iyi bir eş, iyi bir baba. Gönül Yılmaz ile 21 yıllık evli olan Sebahattin Yılmaz’ın oğlu 20 yaşındaki Alperen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü’nde, kızı 17 yaşındaki Egem Van Anadolu Lisesi son sınıfta okuyor.Doğan Haber Ajansı Diyarbakır Bürosu muhabiri Cem Emir, 1985 yılında Tunceli’de dünyaya geldi. Ailenin 5 çocuğundan en büyüğü. Mesleğe 17 yaşında Evrensel gazetesinde başladı, arından ANKA Ajansı’nda çalıştı. Meslektaşları arasında kısa sürede kendini sevdiren ve başarılarıyla dikkatleri çeken Cem Emir, yaklaşık 2 yıldır DHA Diyarbakır Bürosu’nda görev yapıyor. DHA bünyesinde Türkiye çapında ses getiren haberlere de imza atan Cem Emir’in bir çok başarılı haberinin yanı sıra, Siirt’te küçük yaştaki bir kıza yapılan cinsel istismar haberi birçok gazetenin manşetinde yer aldı ve Türkiye günlerce Siirt’teki bu olayı konuştu.