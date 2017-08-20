İki minibüs çarpıştı: 8 yaralı

KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi\'nde iki minibüsün hatalı sollama nedeniyle çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İzmit-Kandıra karayolu Kocaeli F Tipi Cezaevi önünde meydana geldi. Kandıra yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RB 3176 plakalı minibüs, iddiaya göre hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen 41 FR 341 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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