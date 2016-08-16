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Dünya

İki milyonda bir görülen mavi ıstakozu yine aynı balıkçı yakaladı

Istakoz Boston’daki eyalet akvaryumuna verilecek

16 Ağustos 2016 18:59

ABD’de 26 yıl sonra iki milyonda bir rastlanan mavi ıstakozu yine aynı balıkçı yakaladı. Massachusetts eyaletinin Plymouth deniz beldesinde ıstakoz avcılığı yapan balıkçı Wayne Nickerson’un ağına takılan mavi ıstakoz büyük ilgi çekti.

En son 2012 yılında Kanada’nın Nova Scotia bölgesinde bir mavi ıstakoz yakalanmıştı.

 

Genetik bir problem

 

Maine Üniversitesi Istakoz Enstitüsü mavi ıstakozlarda genetik protein kusuru gerekçesiyle renk değişimi olduğunu belirti.

Balıkçı Wayne Nickerson ve eşi Jan çok nadir görülen mavi ıstakozu Boston’daki eyalet akvaryumuna vereceklerini açıkladılar.

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