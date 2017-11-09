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Dünya

İki milyon kişi Mars yolculuğu için rezervasyon yaptı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – ABD Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından gerçekleştirilecek olan Mars yolculuğuna iki milyon 429 bin 807 kişinin rezervasyon yaptığı duyuruldu

09 Kasım 2017 17:07

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – ABD Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından gerçekleştirilecek olan Mars yolculuğuna iki milyon 429 bin 807 kişinin rezervasyon yaptığı duyuruldu.
NASA tarafından 5 Mayıs 2018’de başlatılacak olan Sismik Araştırmalar, Jeodezi ve Isı Aktarımı ile İç Keşif Araştırması (InSight) Mars keşif programına başvuranlar, online biniş kartlarını teslim aldılar.
NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD’nin 676 bin 773 kişiyle rezervasyon sayısında birinci, Çin’in 262 bin 752 kişiyle ikinci ve Hindistan’ın 138 bin 889 kişiyle üçüncü sırada yer alıyor.
NASA’nın InSight keşif programı çerçevesinde, Mars’ın ekvatoru yakınına iniş yapılarak 720 gün boyu Mars depremleri incelenerek hem Mars hem de Güneş Sisteminde yer alan kayalık gezegenler hakkında daha derin bilgiler edinmek amaçlanıyor.

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