İki milyon dolarlık rüşvetin belgesi!

T24

Polis düğmeye basmıştı

Avukatlara eşit şekilde dağıtın

Topbaş imzalamadı

Soruşturma genişliyor

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş’la birlikte dokuz kişinin tutuklandığı yargıdaki rüşvetin belgesine ulaşıldı. Taraf gazetesinin yayımladığı belgeye göre, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu, fuar alanlarının boşaltılmasına ilişkin davaları takip eden avukatlara toplam 1 milyon 250 bin lira “prim” ödenmesini kayıt altına alıyor. Kararda, Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile üç yöneticinin daha imzası bulunmuyor.İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş’ın Başkanvekili olduğu İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) ile Ceyda Erem’in sahibi olduğu CNR Fuarcılık Şirketi arasında fuar alanlarının tahliyesine ilişkin davada geçen ay rüşvet operasyonu yapılmıştı. Davanın İDTM lehine sonuçlanması için yargı mensuplarına 1 milyon 200 bin lira rüşvet verildiği açıklanmıştı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen operasyonda gözaltına alınan İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, emekli Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Mustafa Oskay, Dünya Ticaret Merkezi Finans Müdürü Resul Dalkıran, avukatlar Necdet Okçu ve Süleyman Balcı, Yargıtay’da görevli mübaşir Bekir Akbal, kimya teknisyeni Hüseyin Uysal, oto alım satımcısı İlhan Balcı ve sekreter Yavuz Çay çıkarıldıkları Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nde rüşvet suçlamasıyla tutuklanmışlardı.Taraf, Yalçıntaş’la birlikte dokuz kişiyi demir parmaklıkların arkasına götüren rüşvet belgesine ulaştı. Belgeye göre, İDTM Yönetim Kurulu üyeleri, 14 Kasım 2008 Cuma günü saat 17.00’de İDTM Genel Müdürlük Salonu’nda biraraya geldiler. Toplantının gündem maddesi ise “şirket avukatlarının vekalet ücretleri”nin görüşülmesi olarak kayıt altına alındı.Toplantıda alınan karar ise kayıtlara şöyle geçti: “Şirket avukatlarının İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. adına yürütmüş ve yürütmekte oldukları icra takipleri ve davalara ilişkin yasal olarak tahakkuk eden vekalet ücretlerinin ödenmesine 08.02.2008 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda karar verilmiş olmakla bugüne kadar tahakkuk eden ekli listedeki vekalet ücreti bakiyesi olarak 600.000.00 YTL (KDV ve stopaj ilave edilmek suretiyle) ve bu ücretle birlikte lehimize sonuçlanan davalar için 650.000.00 YTL (KDV ve stopaj ilave edilmek suretiyle) daha primin avukatlara eşit şekilde ödenmesine karar verilmiştir.”Belgeye göre İDTM Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yöneticiler Ateş Ünal Erzen, Rıza Yüksekdağ ve Faruk Kula, karara imza atmadı.Oy çokluğuyla alınan kararın altında şu imzalar var: İDTM Başkanvekilleri Murat Yalçıntaş ve İlhan Parşeker, yöneticiler Yılmaz Ulusoy, Ahmet Selamet, Yılmaz Şener, Ali Kopuz, İbrahim Dumankaya, Abdullah Çınar, Onur Soysal, Halil Şahin ve İsmail Demirkol.İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) ve CNR Fuarcılık Şirketi arasında görülen davada rüşvet soruşturması genişliyor.Savcılığın talimatı doğrultusunda, olayla ilişkili oldukları ileri sürülen İDTM Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Çınar, Ali Kopuz ve İlhan Parşeker, dün sabah Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne geldi. Avukatlarıyla gelen kişilerin soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulduğu kaydedildi.Soruşturma kapsamında, aralarında dört avukat ile Yargıtay’da davaları bulunan bazı kişilerin de yer aldığı 16 kişinin daha ifadelerine başvurulacağı kaydedildi.