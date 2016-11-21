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Spor

İki milli futbolcu striptiz kulübüne gitmek için 350 km yol yaptı!

Adam Lallana'nın düzenli olarak striptiz kulübüne gittiği belirtildi

21 Kasım 2016 13:50

İngiliz Milli Takımı’nın yıldızları Jordan Henderson ve Adam Lallana'nın striptiz kulübüne gittikleri ileri sürüldü.

Bournemouth’ta bulunan bir striptiz kulübüne giden ikili, toplamda 350 kilometrelik bir mesafe kat etti.

Milli takım kurallarını yıkan yıldız oyuncuların gece geç saatlere kadar kucak dansı yaptırdığı iddia edilirken, görgü tanıklarına göre mekândan taksiyle ayrıldılar. Özellikle Lallana’nın düzenli olarak bu kulübe gittiği ve orada çalışan tüm kızların yıldız futbolcuyu tanıdığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Milli Takımı’nın bir diğer yıldızı Wayne Rooney de içkili halde kadınlarla görüntülenmiş ve büyük tepki almıştı.

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