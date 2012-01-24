-İki milli basketbolcunun takımları karşılaştı ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) 10 maçla devam edildi. İki milli basketbolcunun karşılaştığı maçta, Ömer Aşık'ın takımı Chicago Bulls, Mehmet Okur'un takımı New Jersey Nets'i 110-95 yendi. Chicago'daki maça ilk 5'te başlamayan ve 10 dakika sahada kalan Ömer, karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle başarılı bir performansla tamamladı. Bulls'da Richard Hamilton 22 sayı 10 asistle ''double-double'' yaptı. Derrick Rose da 22 sayı, 8 asist 5 ribauntla takımına büyük katkı sağladı. Chicago takımında Joakim Noah 16, Carlos Boozer 14 sayı kaydetti. Nets'de ise ilk 5'te başlayan ve 22 dakika oynayan Mehmet Okur, maçı 7 sayı, 3 asist, 1 ribaunt ile tamamladı. Nets'de en skorer isim 22 sayı atan Jordan Farmar oldu. Nets'de 16 sayı, 10 asistle ''double-double'' yapan Deron Williams ve 15 sayı atan Anthony Morrow'un performansları yenilgiyi engellemedi. Böylece Bulls, 19. maçında 16 galibiyetini alırken, Nets, 18. maçta 13. mağlubiyetini aldı. -Ersan'ın ''double-double''ı galibiyete yetmedi- Milwaukee Bucks'da forma giyen Ersan İlyasova, takımının sahasında Atlanta Hawks'a 97-92 yenildiği maçta 10 sayı, 11 ribaunt ile ''double-double yaptı, ancak milli basketbolcunun bu performansı mağlubiyeti engellemedi. Maça ilk 5'te başlamamasına rağmen 28 dakika sahada kalan Ersan, 10 sayı 11 ribaunt 2 top çalmayla oynadı. Bucks'da en skorer isimler 21 sayı, 11 asistle ''double-double'' yapan Brandon Jennings ve 17 sayı atan Mike Dunleavy oldu. Hawks'da ise 28 sayı atan Joe Johnson sahanın en skorer ismi oldu. Bu sonuçla Bucks, 16. maçındaki 10. mağlubiyetini aldı, Hawks ise 18. maçında 13. kez galip geldi. -Orlando fark yedi, Hidayet 7 sayı attı- Orlando Magic'de forma giyen Hidayet Türkoğlu, takımının deplasmanda Boston Celtics'e 87-56 yenildiği maçta 7 sayı attı. Karşılaşmada 24 dakika sahada kalan Hidayet, 7 sayı, 3 ribauntla oynadı ve asist yapamadı. Magic'de en skorer isim 18 sayı, 14 ribuantla ''double-double'' yapan Dwight Howard oldu. Celtics'de ise Paul Pierce 19 sayı, 7 asist, Brandon Bass 19 sayı, 8 ribauntla oynadı. Boston ekibinde Kevin Garnett 14 sayı, 10 ribauntla ''double-double'' yaptı. Böylece Celtics, 16. maçındaki 7. galibiyetini alırken Magic, 16. maçındaki 5. mağlubiyetini aldı.