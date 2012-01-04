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Spor

İki milli basketbolcunun karşılaştığı maçı Jazz kazandı ANKARA (A.A)

04 Ocak 2012 11:42

-İki milli basketbolcunun karşılaştığı maçı Jazz kazandı ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) 6 maçla devam edildi. İki milli basketbolcunun takımlarının karşılaştığı maçta, Utah Jazz, sahasında ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 85-73 yendi. Bucks'da Ersan İlyasova 5 sayı, 8 ribaunt, Jazz'da Enes Kanter 5 sayı, 5 ribauntla oynadı. Jazz'da 26 sayı 10 ribauntla ''double-double'' yapan  Al Jefferson, sahanın en skorer ismi oldu. Utah takımında Paul Millsap 13 sayı 12 ribauntla ''double-double'' yaptı. Bucks'da ilk 5'te başlayan Ersan İlyasova 26 dakika sahada kaldı ve karşılaşmayı 5 sayı, 8 ribaunt, 1 asistle tamamladı. NBA'de oynayan bir diğer milli basketbolcu Ömer Aşık ise takımı Chicago Bulls'un sahasında Atlanta Hawks'ı 76-74 yendiği maçta 28 dakika sahada kaldı ve 2 sayı, 9 ribaunt ve 2 asistle oynadı. Gecenin toplu sonuçları şöyle: Cleveland Cavaliers - Charlotte Bobcats: 115 - 101 Chicago Bulls - Atlanta Hawks:            76 - 74 Memphis Grizzlies - Sacramento Kings:    113 - 96 Oklahoma City - Portland Trail Blazers:   93 - 103 Utah Jazz - Milwaukee Bucks               85 - 73 Los Angeles Lakers - Houston Rockets:    108 - 99

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