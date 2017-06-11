İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı; 3'ü ağır, 29 yaralı!

İstanbul Sögütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı.

Kaza, Söğütlüçeşme İstasyonunda saat 17.20 sıralarında meydana geldi. İstasyonda yolcu alarak kalkan metrobüs ile istasyona giren iki metrobüs aynı şeritte çarpıştı. Kazada, 3'ü ağır 29 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü, kullandığı metrobüste şoför koltuğunda sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kurtarılan sürücü de hastaneye kaldırıldı.



Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.